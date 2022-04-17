Зеленський запросив Макрона до України: хоче розповісти про геноцид

Зеленський уперше зустрівся з Макроном ще будучи лише кандидатом у президенти

Український президент готовий переконати французького колегу

Після того, як Емманюель Макрон відмовився назвати дії російських агресорів геноцидом, Володимир Зеленський запросив французького президента відвідати Україну. Про це сам Зеленський розповів у інтерв'ю CNN.

«Хочу, щоб він зрозумів: це не війна, а ніщо інше як геноцид. Я запросив його приїхати, коли у нього буде можливість. Він приїде, побачить і, я впевнений, зрозуміє», – сказав Зеленський.

13 квітня Макрона спитали, чи може він, як президент США Джо Байден, назвати дії Росії в Україні геноцидом. Президент Франції відповів, що обережно ставиться до цього слова, бо сумнівається, що ескалація риторики допоможе зупинити війну.

Макрон вважає, що Володимир Путін почав війну проти України через «образу, яка переросла в параною» та посилилась ізоляцією під час пандемії коронавірусу.

Французький президент регулярно спілкується з російським колегою телефоном. Після однієї з розмов Еммануель Макрон сказав, що Путін прагне захопити всю Україну, і що «найгірше ще попереду».

Еммануель Макрон був першим главою іноземної держави, з яким Володимир Зеленський зустрівся ще будучи кандидатом у президенти. Це сталося 12 квітня 2019 року – за кілька днів до другого туру українських виборів.

24 квітня у Франції має відбутися другий тур президентських виборів, на яких Макрон змагатиметься за перемогу з Марін Ле Пен.