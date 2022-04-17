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    Події в Україні

    Доба на сході: ЗСУ «приземлили» ворожий вертоліт та ліквідували 60 окупантів

    Росіяни за один день позбулися колони техніки - Доба на сході: ЗСУ «приземлили» ворожий вертоліт та ліквідували 60 окупантів
    Росіяни за один день позбулися колони техніки
    фото з відкритих джерел

    Рашисти п’ять разів атакували, та отримали відсіч

    Збройні сили України (ЗСУ) в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» протягом дня відбили п'ять атак ворога. Знищено 60 окупантів і бронетехніка противника. Про це повідомляється на сторінці ОТГ «Схід».

    Сьогодні, 17 квітня, українські захисники відбили п'ять атак ворога. Знищено 60 окупантів, а також:

    • танк;
    • дві бойові машини піхоти (БМП);
    • два МТБЛ (багатоцільовий транспортер легкий броньований);
    • три артилерійські системи;
    • три АТ;
    • вертоліт.

    Як повідомлялося напередодні, на сході було відбито 10 атак ворога.

    Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, ворог частково блокує Харків і намагається штурмувати «Азовсталь».

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна машини вертоліт Україна окупація #stoprussia
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    Доба на сході: ЗСУ «приземлили» ворожий вертоліт та ліквідували 60 окупантів