Доба на сході: ЗСУ «приземлили» ворожий вертоліт та ліквідували 60 окупантів
Росіяни за один день позбулися колони техніки
фото з відкритих джерел
Рашисти п’ять разів атакували, та отримали відсіч
Збройні сили України (ЗСУ) в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» протягом дня відбили п'ять атак ворога. Знищено 60 окупантів і бронетехніка противника. Про це повідомляється на сторінці ОТГ «Схід».
Сьогодні, 17 квітня, українські захисники відбили п'ять атак ворога. Знищено 60 окупантів, а також:
- танк;
- дві бойові машини піхоти (БМП);
- два МТБЛ (багатоцільовий транспортер легкий броньований);
- три артилерійські системи;
- три АТ;
- вертоліт.
Як повідомлялося напередодні, на сході було відбито 10 атак ворога.
Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, ворог частково блокує Харків і намагається штурмувати «Азовсталь».
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