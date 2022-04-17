До Києва прибудуть високопоставлені іноземні політики – Банкова

В Офісі президента анонсували візит поважних гостей

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів про заплановані наступного тижня візити лідерів іноземних держав до України. Про це він повідомив під час телемарафону UAразом.

Кілька іноземних високопосадовців готуються відвідати Київ. Окрім того, до столиці продовжать повертатися працівники дипломатичних представництв.

«Не можу вам розкрити конкретно, лідери яких країн відвідають Київ. Скажу лише, що дійсно на наступному тижні декілька подібних візитів планується. Географія таких візитів, кількість країн, які відвідують столицю України – Київ, буде розширюватися», – заявив Жовква.

В Офісі президента назвали такі візити свідченням підтримки України з боку Заходу. За словами чиновника канцелярії, кожен лідер приїжджає з «конкретними результатами» в темах постачання озброєнь, підтримки санкцій чи вступу України до ЄС.

Нагадаємо, нещодавно в Київ приїздив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Також президенти Польщі Анджей Дуда, лідери Литви Гітанас Науседа, Латвії Егілс Левітс та естонський президент Аларі Каріс 13 квітня прибули до Києва та провели зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.



