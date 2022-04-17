Окупанти в Чернігові розстрілювали могили загиблих на Донбасі (фото)

Здається, немає звірства, на яке рашисти були б не здатні

Російські загарбники бояться не лише живих українських воїнів, але й тих, які вже загинули

Російські окупанти під час окупації Чернігова пішли на місцевий цвинтар та розстріляли там могили українських військових, які віддали свої життя, захищаючи Донбас. Наслідки чергового цинічного акту росіян зафіксував кореспондент Центру стратегічних комунікацій, прибувши на місце інциденту.

«Але українців ніхто і ніщо не зламає, як і ці прапори, які попри все гордо тримаються вітру! Віримо в ЗСУ!», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, раніше мер Чернігова розповів про жертви та зниклих безвісти: люди згоріли живцем.

Як відомо, на відбудову зруйнованого росіянами Чернігова знадобиться чотири роки.

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