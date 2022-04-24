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    Події в Україні

    Медведчук зараз дає покази на всіх своїх партнерів, – Данілов

    Звинувачений у державній зраді Віктор Медведчук дає показання правоохоронцям - Медведчук зараз дає покази на всіх своїх партнерів, – Данілов
    Звинувачений у державній зраді Віктор Медведчук дає показання правоохоронцям
    фото: СБУ

    Медведчук розповідає правоохоронцям не лише про свою діяльність, а й тих, хто був з ним пов'язаний

    Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що справа Віктора Медведчука розвивається дуже активно, він дає цінні покази на своїх посіпак. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

    За словами Данілова, Медведчук розповідає правоохоронцям не лише про свою діяльність, а й тих, хто був з ним пов'язаний.

    «Він дає покази на всіх своїх партнерів, бізнес-партнерів, які в нього були в недалекому минулому. Я дуже дякую нашій контррозвідці, яка блискуче відпрацювала операцію», – сказав секретар РНБО.

    Попри звинувачення у державній зраді Віктор Медведчук залишається народним депутатом України. Без вироку суду Верховна Рада не може позбавити його мандати, єдиною підставою для цього може стати заява самого Медведчука на складання повноважень.

    Нагадаємо, що перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко повідомив про неможливість позбавити Віктора Медведчука мандату без відповідного рішення суду.

    Раніше член фракції ОПЗЖ Ілля Кива був позбавлений мандату на підставі написаної ним заяви.

    Також у березні ДБР провело обшуки у депутатів від ОПЗЖ Рабіновича, Чорного і Волошина.

    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти Верховна Рада РНБО війна Україна окупація Олексій Данілов #stoprussia
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    Медведчук зараз дає покази на всіх своїх партнерів, – Данілов