ДБР провело обшуки у депутатів від ОПЗЖ Рабіновича, Чорного і Волошина

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у низки народних депутатів від ОПЗЖ

У депутатів серед іншого вилучена зброя

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у народних депутатів від ОПЗЖ Вадима Рабіновича, Віктора Чорного та Олега Волошина. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у низки народних депутатів від ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України. Слідчі дії проводились у межах досудового розслідування щодо неправомірних дій службових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, у тому числі народним депутатам України, у незаконному перетині державного кордону України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє ДБР, у депутатів серед іншого вилучена зброя. «Зокрема, у Рабіновича вилучено серед іншого три рушниці та великі суми готівки у гривнях і доларах, у Чорного – дві гранати (Ф-1 та РГД-5),у Волошина знайшли серед іншого пістолет», – зазначається у відомстві.

Раніше Державне бюро розслідувань заявило: інформація про переслідування екснардепа Сергія Пашинського за нібито передачу озброєння Збройним силам України, не відповідає дійсності.