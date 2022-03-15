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    Події в Україні

    ДБР провело обшуки у депутатів від ОПЗЖ Рабіновича, Чорного і Волошина

    Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у низки народних депутатів від ОПЗЖ - ДБР провело обшуки у депутатів від ОПЗЖ Рабіновича, Чорного і Волошина
    Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у низки народних депутатів від ОПЗЖ
    фото: пресслужба ДБР

    У депутатів серед іншого вилучена зброя

    Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у народних депутатів від ОПЗЖ Вадима Рабіновича, Віктора Чорного та Олега Волошина. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у низки народних депутатів від ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України. Слідчі дії проводились у межах досудового розслідування щодо неправомірних дій службових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, у тому числі народним депутатам України, у незаконному перетині державного кордону України», – йдеться у повідомленні.

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    ДБР провело обшуки у депутатів від ОПЗЖ Рабіновича, Чорного і Волошина
    ДБР провело обшуки у депутатів від ОПЗЖ Рабіновича, Чорного і Волошина
    ДБР провело обшуки у депутатів від ОПЗЖ Рабіновича, Чорного і Волошина

    Як повідомляє ДБР, у депутатів серед іншого вилучена зброя. «Зокрема, у Рабіновича вилучено серед іншого три рушниці та великі суми готівки у гривнях і доларах, у Чорного – дві гранати (Ф-1 та РГД-5),у Волошина знайшли серед іншого пістолет», – зазначається у відомстві.

    Раніше Державне бюро розслідувань заявило: інформація про переслідування екснардепа Сергія Пашинського за нібито передачу озброєння Збройним силам України, не відповідає дійсності.

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    Теги: зброя війна розслідування Державне бюро розслідувань Опозиційна платформа — За життя озброєння
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    ДБР провело обшуки у депутатів від ОПЗЖ Рабіновича, Чорного і Волошина