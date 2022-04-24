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    Події в Україні

    Військові за добу збили 17 повітряних цілей окупантів

    Протягом доби військові уразили 17 повітряних цілей російських окупантів - Військові за добу збили 17 повітряних цілей окупантів
    Протягом доби військові уразили 17 повітряних цілей російських окупантів
    фото з відкритих джерел

    Минулий день виявився непростим для українських захисників, як і інші

    Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил і Сухопутних військ України протягом доби уразили 17 повітряних цілей російських окупантів, знищивши три літаки, 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня, і 5 крилатих ракет. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

    Військові зазначили, що минулий день виявився непростим для українських захисників, як і інші. При цьому протягом 23 квітня вдалося збити:

    • 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);
    • 5 крилатих ракет
    • 9 БПЛА ОТР (імовірно «Орлан-10»).

    «Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України, здійснює підтримку та прикриття наземних військ, наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ», – йдеться в повідомленні.

    Також наша протиповітряна оборона продовжує знищувати ворога в небі України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Військові за добу збили 17 повітряних цілей окупантів