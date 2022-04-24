Військові за добу збили 17 повітряних цілей окупантів

Минулий день виявився непростим для українських захисників, як і інші

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил і Сухопутних військ України протягом доби уразили 17 повітряних цілей російських окупантів, знищивши три літаки, 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня, і 5 крилатих ракет. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Військові зазначили, що минулий день виявився непростим для українських захисників, як і інші. При цьому протягом 23 квітня вдалося збити:

3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);

5 крилатих ракет

9 БПЛА ОТР (імовірно «Орлан-10»).

«Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України, здійснює підтримку та прикриття наземних військ, наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ», – йдеться в повідомленні.

Також наша протиповітряна оборона продовжує знищувати ворога в небі України.