Військові за добу збили 17 повітряних цілей окупантів
Минулий день виявився непростим для українських захисників, як і інші
Військові зазначили, що минулий день виявився непростим для українських захисників, як і інші. При цьому протягом 23 квітня вдалося збити:
- 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);
- 5 крилатих ракет
- 9 БПЛА ОТР (імовірно «Орлан-10»).
«Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України, здійснює підтримку та прикриття наземних військ, наносить вогневі ураження по позиціях російських окупаційних військ», – йдеться в повідомленні.
Також наша протиповітряна оборона продовжує знищувати ворога в небі України.