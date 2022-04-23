У Верховній Раді розповіли про долю мандату Медведчука

Кума Путіна позбавить депутатства може лише суд

Верховна Рада не має правових підстав для позбавлення статусу народного депутата затриманого за звинуваченнями в державній зраді Віктора Медведчука. Про це перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону

«Я не думаю, що це гарний момент, коли людина, в якої інший статус процесуальний - підозрюваного в держзраді, залишається бути народним депутатом. Але в нас немає конституційних підстав забирати мандат, якщо людина тільки під слідством. Треба вирок суду. Я думаю, що він буде, і це всі розуміють», – сказав Корнієнко.

Також віцспікер натякнув, що Рада радо позбавить Медведчука мандату, якщо той самостійно напише заяву про складання повноважень народного депутата.

На сьогодні депутати виключили Віктора Медведчука зі складу комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АРК, Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Фракція «Опозиційна платформа – За життя», членом котрої був Медведчук, наразі припинила свою діяльність в парламенті, а депутати утворили нову групу. Частина депутатів з колишньої ОПЗЖ лишилися позафракційними.

Раніше член фракції ОПЗЖ Ілля Кива був позбавлений мандату на підставі написаної ним заяви.

Також у березні ДБР провело обшуки у депутатів від ОПЗЖ Рабіновича, Чорного і Волошина.