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«Південь» повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Південь» повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонщині
Демілітаризація русні на Херсонщині продовжується
фото ілюстративне

Воїни ЗСУ ліквідували 65 окупантів у Широкій Балці

Українська артилерія вдарила по місцю базування загарбників у районі Чорнобаївки, а також по ворожій колоні, що рухалася по шосе в районі Олешок. Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь», полковник Владислав Назаров.

«Демілітаризація русні на Херсонщині продовжується», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що Збройні сили України влучити в Антонівський автомобільний і залізничний мости. Крім цього:

  • знищено скупчення росіян в районі Чорнобаївки;
  • влучили в базування окупантів та знищення складу БК в Новій Каховці;
  • завдали удару по базі росіян в Широкій Балці. Підтверджено приблизно 65 загиблих окупантів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 189-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Тривають запеклі бої. 

За минулу добу українські захисники ліквідували 350 окупантів та знищили 20 танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47 900 окупантів.

Теги: війна окупанти ЗСУ Херсонщина

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