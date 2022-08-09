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Мер Харкова підтвердив «приліт» по місту: є руйнування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мер Харкова підтвердив «приліт» по місту: є руйнування
Рашисти пошкодили електроопору та трамвайні рейки в Індустріальному районі
фото ілюстративне

Інформації про постраждалих немає

Російські загарбники продовжують обстрілювати території України. Сьогодні вночі рашисти вкотре атакували Харків. Цю інформацію підтвердив міський голова Ігор Терехов.

«Вночі Харків знову обстріляли. Приблизно о 2:10 пролунала серія вибухів, щонайменше чотирьох», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі рятувальники змогли виявити лише два наслідки нічних «прильотів». В Індустріальному районі фактично на пустирі пошкоджено електроопору та трамвайні рейки. Ще один «приліт» у районі окружної поруч із двоповерховою будовою, яка не має жодного стосунку з військовою інфраструктурою. Осколками пошкоджено фасад, частково дах, вибиті вікна.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, що вибухи у Харкові пролунали близько 3:00.

Вчора окупанти атакували Харків касетними снарядами з реактивних систем залпового вогню «Ураган». Понад 22 касетних снаряди не вибухнули. 

До слова, триває 167-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів. Рашисти намагалися провести розвідку боєм в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Веселе, Яковлівка та Бахмут. Українські воїни завдали вогневого ураження та змусили загарбників тікати. З таким же результатом ворог вів наступ неподалік Зайцевого.

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Теги: росія Україна окупанти війна в Україні війна Харків

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