Мер Харкова підтвердив «приліт» по місту: є руйнування

Інформації про постраждалих немає

Російські загарбники продовжують обстрілювати території України. Сьогодні вночі рашисти вкотре атакували Харків. Цю інформацію підтвердив міський голова Ігор Терехов.

«Вночі Харків знову обстріляли. Приблизно о 2:10 пролунала серія вибухів, щонайменше чотирьох», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі рятувальники змогли виявити лише два наслідки нічних «прильотів». В Індустріальному районі фактично на пустирі пошкоджено електроопору та трамвайні рейки. Ще один «приліт» у районі окружної поруч із двоповерховою будовою, яка не має жодного стосунку з військовою інфраструктурою. Осколками пошкоджено фасад, частково дах, вибиті вікна.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, що вибухи у Харкові пролунали близько 3:00.

Вчора окупанти атакували Харків касетними снарядами з реактивних систем залпового вогню «Ураган». Понад 22 касетних снаряди не вибухнули.

До слова, триває 167-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів. Рашисти намагалися провести розвідку боєм в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Веселе, Яковлівка та Бахмут. Українські воїни завдали вогневого ураження та змусили загарбників тікати. З таким же результатом ворог вів наступ неподалік Зайцевого.