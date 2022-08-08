Обстріл Харкова: понад 20 касетних снарядів не розірвалися

Окупанти вдарили по одному з найзаселеніших районів Харкова

Жертв могло б бути набагато більше

Російські загарбники сьогодні атакували Харків касетними снарядами з реактивних систем залпового вогню «Ураган». Про це повідомив начальник слідчого управління Нацполіції в області Сергій Болвінов.

«Рашисти вранці обстріляли район Павлого Поля з РСЗВ «Ураган». Касетні снаряди. Один загиблий, один поранений. Всі цивільні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що понад 22 касетних снаряди не вибухнули. Жертв могло б бути набагато більше.

Нацполіція Рашисти атакували Харків касетними снарядами

Слідчі працюють на місці подій, фіксують наслідки злочинів рашистів.

Павлове Поле – житловий масив та історичний район міста Харкова, відділений від центральної частини міста Саржиним яром. Павлове Поле має ширину (по перпендикуляру) в середньому 2,5 км і звужується до 1,8 км в районі вулиці Алупкінської. За підрахунками на травень 2012 року на Павловому Полі проживало 65600 жителів.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

Як повідомлялось, у неділю, 7 серпня, ввечері окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Фахівці встановлюють причину збою системи оповіщення про повітряну тривогу і тип ракет.

До слова, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

Читайте також: