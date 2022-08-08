Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл Харкова: понад 20 касетних снарядів не розірвалися

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл Харкова: понад 20 касетних снарядів не розірвалися
Окупанти вдарили по одному з найзаселеніших районів Харкова
Нацполіція

Жертв могло б бути набагато більше

Російські загарбники сьогодні атакували Харків касетними снарядами з реактивних систем залпового вогню «Ураган». Про це повідомив начальник слідчого управління Нацполіції в області Сергій Болвінов.

«Рашисти вранці обстріляли район Павлого Поля з РСЗВ «Ураган». Касетні снаряди. Один загиблий, один поранений. Всі цивільні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що понад 22 касетних снаряди не вибухнули. Жертв могло б бути набагато більше.

Нацполіція
Нацполіція
Рашисти атакували Харків касетними снарядами

Слідчі працюють на місці подій, фіксують наслідки злочинів рашистів.

Павлове Поле – житловий масив та історичний район міста Харкова, відділений від центральної частини міста Саржиним яром. Павлове Поле має ширину (по перпендикуляру) в середньому 2,5 км і звужується до 1,8 км в районі вулиці Алупкінської. За підрахунками на травень 2012 року на Павловому Полі проживало 65600 жителів.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

Як повідомлялось, у неділю, 7 серпня, ввечері окупанти завдали ракетного удару по Вінницькій області. Є постраждалі. Фахівці встановлюють причину збою системи оповіщення про повітряну тривогу і тип ракет.

До слова, триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

Читайте також:

Теги: Україна росія окупанти війна в Україні війна Харків

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами
Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами, є загиблі
15 липня, 21:31
Постраждалого госпіталізували
На Херсонщині чоловік підірвався на касетному боєприпасі
27 червня, 03:48
Місто та область щодня під ворожим вогнем
Окупанти били по Миколаєву касетними снарядами та «Піоном» 
5 серпня, 09:16

Події в Україні

Окупаційна влада Запоріжжя оголосила про підготовку до «референдуму»
Окупаційна влада Запоріжжя оголосила про підготовку до «референдуму»
Обстріл Харкова: понад 20 касетних снарядів не розірвалися
Обстріл Харкова: понад 20 касетних снарядів не розірвалися
Повітряна тривога: ворог може атакувати Україну малопомітними для ППО ракетами
Повітряна тривога: ворог може атакувати Україну малопомітними для ППО ракетами
Прибрали свої? З’явилися подробиці загибелі терористки «Корси»
Прибрали свої? З’явилися подробиці загибелі терористки «Корси»
Рятувальники показали наслідки падіння збитої ракети в Умані
Рятувальники показали наслідки падіння збитої ракети в Умані
Херсонщина: СБУ оголосила підозру трьом «посадовцям»
Херсонщина: СБУ оголосила підозру трьом «посадовцям»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Банкова заявила, що Росія хоче заморозити війну на пів року: навіщо це
82K
Китай проти внесення Росії до списку спонсорів тероризму. Чому це добрий знак
40K
ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
31K
Ліван передумав приймати українську кукурудзу, що першою вирвалась з Одеси?
30K
В Україні знову лунають сирени
26K
Окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині. Є постраждалі

Новини

ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
6 серпня, 22:00
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
6 серпня, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
6 серпня, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
6 серпня, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
5 серпня, 17:04

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту