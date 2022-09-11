Мер Харкова повідомив про складну ситуацію після ракетного обстрілу ворога

Заграву пожежі бачить все місто

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про складну ситуацію після ракетного обстрілу ворога. Про це Терехов написав у своєму Telegram-каналі.

«У Харкові складна ситуація після ракетного обстрілу ворога. Агресор знав, куди бив, і бив фактично по мирному населенню. Його метою сьогодні було максимально досадити харків'янам за успіхи ЗСУ на фронті. Не приховуватиму – наслідки ракетних ударів важкі. Заграву пожежі бачить все місто. Але ми – ДСНС, енергетики та комунальники – зробимо все для того, щоб якнайшвидше відновити подачу електрики та води харків'янам», – розповів Терехов.

Нагадаємо, щонайменше одна людина загинула внаслідок обстрілу об'єкта інфраструктури Харківщини.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Відео наслідків ударів Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішніх ударів шість областей після вибухів частково залишились без світла.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.