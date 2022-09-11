Окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині

Внаслідок обстрілів виникла сильна пожежа

Російські загарбники атакували Харківщину. Ворожі ракети влучила в об’єктах критичної інфраструктури. Про це повідомляє Дергачівська міська рада.

«Шановні громадяни! На даний момент територія громади повністю знеструмлена у зв'язку з тим, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Жителів області закликають зберігати спокій. Харківобленерго вже працює над вирішенням цього питання.

Telegram-канали повідомляють, що внаслідок обстрілів виникла сильна пожежа.

Раніше повідомлялося, що шість областей після вибухів частково залишились без світла.

Нагадаємо, повітряна тривога триває.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.