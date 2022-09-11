Шість областей після вибухів частково залишились без світла

Перед відключенням світла у Харкові був «спалах», а на Дніпропетровщині та Полтавщині вибухи

Низка областей після вибухів залишилась без світла. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Відомо, що проблеми з електроенергією виникли в Харкові та області, частині Дніпра та Кременчуці. Також проблеми зі світлом у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях.

Відомо, що перед цим у Харкові був «спалах», а на Дніпропетровщині та Полтавщині вибухи.

Нагадаємо, повітряна тривога триває. Рашисти запускають ракети з Каспійського та Чорного морів.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.