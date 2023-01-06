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ЗМІ підрахували, скільки Росія втратила мобілізованих солдат з вересня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗМІ підрахували, скільки Росія втратила мобілізованих солдат з вересня
Наразі журналістам вдалося встановити імена 500 загиблих мобілізованих
фото: bbc.com

ЗМІ підрахували втрати Росії серед мобілізованих, без урахування загиблих у Макіївці

Станом на 6 січня Росія втратила 539 мобілізованих росіян, не рахуючи тих, кого було вбито у Макіївці. Про це пише BBC, журналісти якої ведуть підрахунок вбитих військових РФ спільно з виданням «Медіазона» і командою волонтерів.  

Наразі журналістам вдалося встановити імена 500 загиблих мобілізованих. «На основі відкритих даних нам вдалося встановити імена 500 мобілізованих, які загинули в зоні бойових дій на території України, починаючи з жовтня. Ще 39 померли на території Росії - найчастіше, як стверджується, через проблеми з серцем, внаслідок нещасних випадків або через зловживання алкоголем», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що кількість росіян, які помирають на пунктах збору для мобілізованих, продовжує зростати. За останні два тижні відомо про три випадки смерті в центрах підготовки мобілізованих на території Росії.

ЗМІ підрахували, скільки Росія втратила мобілізованих солдат з вересня фото 1

Однак реальні втрати серед мобілізованих можуть бути набагато вищими, оскільки в багатьох повідомленнях про солдатів, які загинули в Україні, починаючи з жовтня, не вказується їхній статус.

Як розповідають самі мобілізовані, їхні підрозділи продовжують зазнавати суттєвих втрат через низку причин. Серед них: інтенсивні й точні артилерійські обстріли з боку України, погана координація дій різних загонів російських військових, проблеми зі зв'язком і картами, а також недостатня підготовка.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Нагадаємо, у міністерстві оборони Росії назвали «основну причину трагедії» у Макіївці – масове використання особовим складом усупереч забороні мобільних телефонів. Мовляв, нібито «цей фактор дозволив противнику запеленгувати та визначити координати розташування військовослужбовців для завдання ракетного удару».

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Теги: розвідка росія Міноборони Міноборони РФ втрати британська розвідка росіяни мобілізація війна

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