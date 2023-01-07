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Окупанти втратили глибокий тил на Таврійському напрямку: генерал ЗСУ поінформував про обстановку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти втратили глибокий тил на Таврійському напрямку: генерал ЗСУ поінформував про обстановку
ЗСУ роблять усе, щоб знищити максимальну кількість сил та засобів окупантів
фото з відкритих джерел

Українські війська контролюють усі спроби ворога організувати ефективну оборону та створити умови для активних дій

У російських військ на Таврійському напрямку фактично вже не існує такого поняття, як глибокий тил завдяки успішним контрнаступальним операціям Збройних сил України. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, повідомили в Міноборони.

«На Таврійському напрямку такого поняття, як «глибокий тил», для ворога уже фактично не існує. Ми успішно проводили контрнаступальні операції на Харківському та Херсонському напрямках завдяки вдалому поєднанню вогню та маневру», – поінформував генерал.

Він зазначив, що тепер українські війська контролюють усі спроби ворога організувати ефективну оборону та створити умови для активних дій.

Тарнавський також запевнив, що ЗСУ роблять усе, щоб знищити максимальну кількість сил та засобів окупантів навіть під час відносної стабільності своїх позицій.

«Чим більше ми знищимо їх зараз, тим менше буде роботи в ході остаточного звільнення України від загарбників», – наголосив командувач угруповання військ «Таврія».

Раніше повідомлялося, що у Соледарі Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами. Армія РФ не контролює місто. Ворог зазнає великих втрат.

Нагадаємо, триває 318-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

 

 

Теги: звільнення Міноборони

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