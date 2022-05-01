Мера одного із міст на Сумщині затримали за співпрацю з окупантами

За інформацією прокуратури, підозрюваний забезпечував ворогів житлом та пальним

На Сумщині міському голові Бурині Вікторові Ладусі, його заступнику та депутату міськради повідомлено про підозру у співпраці з окупантами. Їх також звинувачують у матеріальному забезпеченні збройних формувань росіян. Про це інформує Офіс генерального прокурора

За даними слідства, під час окупації території Буринської громади Конотопського району чиновники начебто погодилися на співпрацю з загарбниками.

«Підозрювані здійснювали інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку дій держави-агресорки. Також вони забезпечували її збройні формування житлом, пальним та продуктами харчування», – ідеться в повідомлені Офісу генпрокурора.

Наразі підозрюваних затримали правоохоронці, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Як пише «Новинарнія», крім Ладухи затримали його першого заступника Євгена Базиму, а також депутата Олександра Гудименка.

Керівник юридичного відділу виконкому Буринської міськради Вячеслав Дериземля розповів журналістам видання, що зв’язок із міським головою обірвався, коли Ладуха поїхав до столиці давати свідчення до Центрального управління СБУ. Дериземля переконує, що мер не співпрацював з ворогом.

У відеозверненні 2 березня Ладуха запевняв, що Буринь – це Україна.

«Ніхто нікуди не здавався. Ми працюємо по українських законах. У нас майорить прапор. Громада в нас невелика. Але патріотичний дух у всіх стовідсотковий. Тут всі за Україну і боронитимуть свій клапоть землі до останнього. Хочу сказати ще раз: Буринь – це Україна», – заявляв тоді мер.

Раніше на Харківщині повідомили про підозру служителю храму, який виправдовував агресію Росію в Україні.

До слова, на початку квітня стало відомо, що за місяць війни правоохоронці затримали в Україні близько 600 диверсантів.