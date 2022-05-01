  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    ЗСУ під Ізюмом знищили командні пункти окупантів – Арестович

    На Харківщині рашисти зазнали втрат - ЗСУ під Ізюмом знищили командні пункти окупантів – Арестович
    На Харківщині рашисти зазнали втрат
    фото з відкритих джерел

    За попередніми даними, ліквідовано начальника штабу ВДВ

    Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що поблизу Ізюма було знищено два командні пункти російських окупантів. Про це він розповів у інтерв'ю на каналі у Марка Фейгіна.

    Він повідомив, що внаслідок ударів могли загинути сотні окупантів.

    «Два удари по Ізюму, штаб ВДВ, штаб другої загальновійськової. Навіть по нижньому кордоні вважай, 100 трупів в одному місці, 200 в іншому, не менше 100 у третьому. Верхнім кордоном називають 200-300», – заявив Арестович.

    За попередніми даними, ліквідовано начальника штабу ВДВ, генерала Сімонова.

    «За деякими даними, які вимагають перевірки, начальника штабу ВДВ знищено», – повідомив Арестович.

    Нагадаємо, напередодні Збройні сили звільнили від окупантів чотири села під Харковом.

    Також очільник Харківщини показав звільнену Кутузівку (фото).

    Як повідомлялося, на східному напрямку ЗСУ завдали значних втрат ворогові.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Харківщина Україна окупація Олексій Арестович
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ під Ізюмом знищили командні пункти окупантів – Арестович