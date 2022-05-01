ЗСУ під Ізюмом знищили командні пункти окупантів – Арестович
За попередніми даними, ліквідовано начальника штабу ВДВ
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що поблизу Ізюма було знищено два командні пункти російських окупантів. Про це він розповів у інтерв'ю на каналі у Марка Фейгіна.
Він повідомив, що внаслідок ударів могли загинути сотні окупантів.
«Два удари по Ізюму, штаб ВДВ, штаб другої загальновійськової. Навіть по нижньому кордоні вважай, 100 трупів в одному місці, 200 в іншому, не менше 100 у третьому. Верхнім кордоном називають 200-300», – заявив Арестович.
За попередніми даними, ліквідовано начальника штабу ВДВ, генерала Сімонова.
«За деякими даними, які вимагають перевірки, начальника штабу ВДВ знищено», – повідомив Арестович.
Нагадаємо, напередодні Збройні сили звільнили від окупантів чотири села під Харковом.
Також очільник Харківщини показав звільнену Кутузівку (фото).
Як повідомлялося, на східному напрямку ЗСУ завдали значних втрат ворогові.