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    Події в Україні

    На Харківщині служитель храму підтримував агресію окупантів

    Служитель храму вболівав за дії РФ - На Харківщині служитель храму підтримував агресію окупантів
    Служитель храму вболівав за дії РФ
    фото: Офіс генпрокурора

    Порушнику загрожує позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна

    На Харківщині повідомили про підозру служителю храму, який виправдовував агресію Росію в Україні. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    «За даними слідства, служитель храму в Дергачівському районі поширював у соціальній мережі матеріали, що виправдовують збройну агресію РФ», – йдеться у повідомленні.

    Служнику храму вже повідомили про підозру за фактом виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

    До слова, на початку квітня стало відомо, що за місяць війни правоохоронці затримали в Україні близько 600 диверсантів.

    Нагадаємо, напередодні очільник Харківщини показав звільнену Кутузівку (фото).

    Також Естонія на законодавчому рівні заборонила підтримку агресії РФ проти України.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині служитель храму підтримував агресію окупантів