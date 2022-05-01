На Харківщині служитель храму підтримував агресію окупантів

Порушнику загрожує позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна

На Харківщині повідомили про підозру служителю храму, який виправдовував агресію Росію в Україні. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За даними слідства, служитель храму в Дергачівському районі поширював у соціальній мережі матеріали, що виправдовують збройну агресію РФ», – йдеться у повідомленні.

Служнику храму вже повідомили про підозру за фактом виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

До слова, на початку квітня стало відомо, що за місяць війни правоохоронці затримали в Україні близько 600 диверсантів.

Нагадаємо, напередодні очільник Харківщини показав звільнену Кутузівку (фото).

Також Естонія на законодавчому рівні заборонила підтримку агресії РФ проти України.

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