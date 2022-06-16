Мешканці Маріуполя змушені прати речі в калюжах (фото)

Пральня посеред дороги в Маріуполі

В окупованому Маріуполі гуманітарна катастрофа

Через пошкоджений обстрілами водогін в окупованому Маріуполі утворилися величезні калюжі, в яких мешканці міста перуть свої речі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він оприлюднив фото, на якому дві жінки посеред вулиці на асфальті займаються пранням.

«Поки окупанти відкривають показові «Помывочные», мешканці відкривають пральні в калюжі. Вода в місті дійсно є, але геть не там і не та, про яку варто казати. 21 сторіччя. Центр Європи. Середньовіччі, яке подарувала Росія», – написав Андрющенко в Telegram.

Як повідомлялося, в Маріуполі, яке потерпає від браку води, окупанти запустили колективні душові, де містяни можуть помитися. Купання супроводжується звуками російської пропаганди із спеціальних портативних телевізорів.

Водночас, біля гіпермаркету «Метро» окупанти влаштували «морг» на асфальті. Тіла вбитих жителів міста лежать просто під сонцем у 24-градусну спеку.

У місті також спостерігається тенденція збільшення захоронень у дворах будинків і підготовки нових могил мешканцями.

Рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста.