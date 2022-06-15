У Маріуполі невідомі спалили вантажівки окупантів та вбили МНСника (відео)

На Таганрозькому шосе «раптом» згоріло два тягачі

Маріуполь не сприйняв окупацію. Рашистів переслідують невдачі. Зокрема, на Таганрозькому шосе «раптом» згоріло два тягачі та три великі причепи до вантажівок. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, інцидент стався 9 червня на стоянці техніки МНС. Величезний стовп чорного диму було видно за кілька кілометрів. Причиною інциденту став підпал.

Крім того, 11 червня напередодні святкування Дня Росії під час роздачі так званої гуманітарної допомоги біля «Метро» працівника МНС РФ вдарили в спину ножем. Поранений помер.

«Просто підтверджені факти. Більше не можу коментувати зі зрозумілих причин. Кажемо вам, мраzота. Починайте озиратися. Відплата вже близько», – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, що рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.