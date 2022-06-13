У Маріуполі зростає кількість могил біля будинків (фото)

Жодних офіційних даних про рівень та причини смертності в Маріуполі немає

В окупованому російськими військами Маріуполі спостерігається тенденція збільшення захоронень у дворах будинків і підготовки нових могил мешканцями. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Щодня на імпровізованих кладовищах з’являються нові могили. Причини смерті невідомі, але носять ненасильницький характер», – написав він у Telegram.

Окупаційна влада запевняє, що епідеміологічна ситуація в місті під контролем. «Однак за цим стоїть лише те, що не робиться аж нічого. Жодних превентивних дій. Єдине, окупанти таки визнали проблему з перепохованням загиблих, що захоронені у дворах багатоповерхівок. Більшість перепоховань робиться в братській могилі в Мангуші, через це умовно офіційна процедура займає від 8 до 10 діб проходження по бюрократичних колах пекла так званого ДНР та їх похоронної служби. При цьому встановлення причин смерті не проводиться. Жодних офіційних даних про рівень та причини смертності в Маріуполі немає. Окупанти не мають ані обладнання, ані реактивів для проведення відповідних аналізів та тестів», – зазначив радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, окупаційні війська закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери.

Рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.