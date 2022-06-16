  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. У Маріуполі тіла вбитих лежать посеред вулиці у спеку (фото 18+)
рус
    Події в Україні

    У Маріуполі тіла вбитих лежать посеред вулиці у спеку (фото 18+)

    На місці так званого &laquo;моргу&raquo; стоїть невимовний сморід - У Маріуполі тіла вбитих лежать посеред вулиці у спеку (фото 18+)
    На місці так званого «моргу» стоїть невимовний сморід
    фото із відкритих джерел

    Ситуація в окупованому Маріуполі продовжує погіршуватися

    У Маріуполі біля гіпермаркету «Метро» окупанти влаштували «морг» на асфальті. Тіла вбитих жителів міста лежать просто під сонцем у 24-градусну спеку. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

    На знімках видно, як між трупами ходять люди, ймовірно родичі померлих. Тіла загиблих ймовірно тамперебувають вже декілька місяців.

    За словами Андрющенка, на місці так званого «моргу» стоїть невимовний сморід.

    «Обличчя «русского міра», – прокоментував Андрющенко все, що відбувається.

    Варто зауважити, що ситуація в окупованому Маріуполі продовжує погіршуватися. Людям доводиться виживати у надскладних умовах. Наразі кількість імпровізованих могил у місті більшає. Навіть після ексгумації вони миттєво наповнюються новими загиблими. Рівень смертності залишається надвисоким.

    Також в окупованому місті, яке потерпає від браку води, окупанти запустили колективні душові, де містяни можуть помитися. Купання супроводжується звуками російської пропаганди із спеціальних портативних телевізорів.

    Разом з тим економіка розбомбленого Маріуполя скотилася до натурального обміну. Жителі окупованого міста намагаються виміняти речі на їжу чи бензин.

    Як повідомлялося, в окупованому Маріуполі спостерігається тенденція збільшення захоронень у дворах будинків і підготовки нових могил мешканцями.

    Рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста.

    Читайте також: Вісім років тому Україна звільнила Маріуполь: як це було (фото, відео)
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Маріуполі тіла вбитих лежать посеред вулиці у спеку (фото 18+)