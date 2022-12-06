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Мешканка Житомира травмувалася, коли готувала їсти на туристичному газовому пальнику

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мешканка Житомира травмувалася, коли готувала їсти на туристичному газовому пальнику
Мешканка Житомира намагалася приготувати їсти на туристичному пальнику
фото: ДСНС

Жінка отримала опіки обличчя та рук

Мешканка Житомира травмувалася при спробі приготувати їсти на туристичному газовому пальнику. Балон пальника вибухнув і обпік жінці обличчя та руки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Ще одна людина травмувалася внаслідок вибуху балону туристичного газового пальника. Подія виникла 5 грудня у Житомирі в квартирі на 13-му поверсі чотирнадцятиповерхового житлового будинку. 32-річна донька власниці квартири отримала опіки обличчя та рук. ЇЇ госпіталізовано до опікового центру обласної лікарні», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в результаті вибуху зруйновано віконну раму на кухні, руйнувань конструкцій будинку немає.

«Зважаючи на вкрай невтішну статистику вкотре закликаємо неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки», – звернулися рятувальник до українців.

Нагадаємо, 25 листопада у гаражі у дворі приватного будинку на Одещині медики знайшли тіла 14-річного підлітка та 77-річного чоловіка, які загинули через отруєння чадним газом від генератора.

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Теги: газ ДСНС Житомир травма

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