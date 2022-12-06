Мешканка Житомира травмувалася, коли готувала їсти на туристичному газовому пальнику

Жінка отримала опіки обличчя та рук

Мешканка Житомира травмувалася при спробі приготувати їсти на туристичному газовому пальнику. Балон пальника вибухнув і обпік жінці обличчя та руки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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«Ще одна людина травмувалася внаслідок вибуху балону туристичного газового пальника. Подія виникла 5 грудня у Житомирі в квартирі на 13-му поверсі чотирнадцятиповерхового житлового будинку. 32-річна донька власниці квартири отримала опіки обличчя та рук. ЇЇ госпіталізовано до опікового центру обласної лікарні», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в результаті вибуху зруйновано віконну раму на кухні, руйнувань конструкцій будинку немає.

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«Зважаючи на вкрай невтішну статистику вкотре закликаємо неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки», – звернулися рятувальник до українців.

Нагадаємо, 25 листопада у гаражі у дворі приватного будинку на Одещині медики знайшли тіла 14-річного підлітка та 77-річного чоловіка, які загинули через отруєння чадним газом від генератора.