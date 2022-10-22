«Ми вдягнені у все хохляцьке»: рашист вихваляється перед матір’ю мародерством (аудіо)

Російський військовий розповів матері про стан справ на фронті

Окупант поскаржився на відсутність забезпечення з боку командування

Російський військовий розповів матері про стан справ на фронті. Він, зокрема, поскаржився на відсутність забезпечення з боку командування. Про це свідчить перехоплена розмова, оприлюднена Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Так, за словами окупанта, його БТР підірвали, усі речі та зброя згоріли. Тож знімають амуніцію з тіл українських вояків.

«Ми вдягнені у все хохляцьке. Наколінники, піджопники – все мародерське», – хвалиться рашист.

Раніше повідомлялося, що російські солдати відмовляються воювати на території України та зумисне підставляють себе під кулі, аби отримати поранення і втекти з передової.

Нагадаємо, українські військові продовжують наступ на декількох напрямках, змушуючи російських окупантів масово здаватися у полон.