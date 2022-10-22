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Рашисти атакували Черкащину п’ятьма дронами-камікадзе

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Рашисти атакували Черкащину п’ятьма дронами-камікадзе
Росія використовує в Україні іранські дрони
фото з відкритих джерел

Є прильоти на один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини

У ніч на суботу, 22 жовтня, ворог атакував Черкащину дронами-камікадзе. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За попередніми даними, було п’ять ворожих дронів.

«Маємо прильоти на один із об’єктів критичної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали», – розповів Табурець.

Як повідомлялося, вночі 22 жовтня під час масованого удару по південних регіонах силами протиповітряної оборони знищено десять ударних безпілотників над Миколаївщиною та ще один над Кіровоградщиною.

По одному з об'єктів критичної інфраструктури Черкащини завдано удар. Рятувальні служби продовжують гасіння пожежі.

Уманський район Черкащини залишився без світла через влучання ракети по енергооб'єкту в сусідній області.

Зранку 22 жовтня окупанти масовано атакували Україну ракетами. Масштаб пошкоджень енергетичних об’єктів співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня

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Теги: Черкащина безпілотник окупанти росія війна

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