Рашисти атакували Черкащину п’ятьма дронами-камікадзе
Є прильоти на один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини
У ніч на суботу, 22 жовтня, ворог атакував Черкащину дронами-камікадзе. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
За попередніми даними, було п’ять ворожих дронів.
«Маємо прильоти на один із об’єктів критичної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали», – розповів Табурець.
Як повідомлялося, вночі 22 жовтня під час масованого удару по південних регіонах силами протиповітряної оборони знищено десять ударних безпілотників над Миколаївщиною та ще один над Кіровоградщиною.
По одному з об'єктів критичної інфраструктури Черкащини завдано удар. Рятувальні служби продовжують гасіння пожежі.
Уманський район Черкащини залишився без світла через влучання ракети по енергооб'єкту в сусідній області.
Зранку 22 жовтня окупанти масовано атакували Україну ракетами. Масштаб пошкоджень енергетичних об’єктів співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня
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