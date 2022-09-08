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Російські окупанти масово здаються в полон: фото та відео

Надія Клочко
glavcom.ua
Російські окупанти масово здаються в полон: фото та відео
Російські окупанти здаються у полон цілими групами
фото з відкритих джерел

Воїни ЗСУ протягом останніх днів суттєво поповнили обмінний фонд

Українські військові продовжують наступ на декількох напрямках, змушуючи російських окупантів масово здаватися у полон. Фото та відео російських військових, які здалися у полон, поширюють у соцмережах українські захисники.

Зокрема, Telegram-канал СтратКом ЗСУ оприлюднив документи декількох російських десантників, які потрапили у полон.

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Військові також показали на відео, що серед документів полонених є багато листів та дитячих малюнків з підтримкою дій окупантів на території України.

Мережу також розвеселило відео мобілізованого в окупаційну армію жителя міста Алчевська, яке опинилося під окупацією ще у 2014 році. Полонений боєць окупаційної армії поскаржився українським військовим, що він просто «ходив за шампунем», коли його зловили працівники військового комісаріату та відправили на фронт.

З’явилося також відео, як українські захисники взяли у полон росіян, які намагалися втекти з поля бою, переодягнувшись у цивільний одяг.

На Харківщині українські воїни взяли в полон 20-річних російських військових. 

Також оприлюднено відео полонених «ЛНРівців», які скаржаться, що вони «нічого не знають», бо їх «привезли і кинули» на позиціях. 

Деякі фото полонених росіян уже встигли стати мемами у соцмережах. 

Російські окупанти масово здаються в полон: фото та відео фото 1
Російські окупанти масово здаються в полон: фото та відео фото 2

Як повідомлялося, в чатах окупантів – паніка через наступ ЗСУ на Харківщині. Зокрема, рашисти пишуть, що в районах Балаклії та окупованого Куп'янська їм непросто через натиск українських захисників.

Збройні сили України за минулу добу завдали 13 авіаударів по позиціях ворога на півдні, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Ліквідовано 108 окупантів.

Увечері 7 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що в українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

Раніше користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.

Читайте також: Українські війська відвоювали 400 кв. км території Харківщини – ISW
Теги: росія окупанти війна полон

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