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Рашисти стріляють один одному в ноги, щоб їх забрали з фронту: перехоплення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти стріляють один одному в ноги, щоб їх забрали з фронту: перехоплення
фото з відкритих джерел

Окупанти калічать себе, аби не воювати

Російські солдати відмовляються воювати на території України та зумисне підставляють себе під кулі, аби отримати поранення і втекти з передової. Про це повідомляє Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».

«На Запорізькому напрямку російські солдати висовують з окопів ноги, щоб отримати поранення та потрапити до шпиталю», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, українські військові продовжують наступ на декількох напрямках, змушуючи російських окупантів масово здаватися у полон.

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Теги: окупанти ЗСУ війна поранення

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