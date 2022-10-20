Рашисти стріляють один одному в ноги, щоб їх забрали з фронту: перехоплення

Окупанти калічать себе, аби не воювати

Російські солдати відмовляються воювати на території України та зумисне підставляють себе під кулі, аби отримати поранення і втекти з передової. Про це повідомляє Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».

«На Запорізькому напрямку російські солдати висовують з окопів ноги, щоб отримати поранення та потрапити до шпиталю», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, українські військові продовжують наступ на декількох напрямках, змушуючи російських окупантів масово здаватися у полон.