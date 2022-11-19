Українців просять скоротити споживання електрики на 25%: як це зробити

Ситуація з електроенергією може погіршитися, тому українцям варто до цього підготуватись

У першу чергу, для заощадження електроенергії варто принаймні вимикати світло у тих кімнатах, де не перебувають мешканці

Через постійні обстріли зі сторони РФ, українці вимушені економити електроенергію. Втім, у міністерстві енергетики вважають, що потрібно заощаджувати ще більше, тому закликають громадян зменшити споживання на 25%. Про це заявив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що громадяни в середньому скоротили своє споживання електрики на 10%, але для ефективного відновлення електромереж потрібно знизити використання на 25%.

«Ми вдячні громадянам, які в середньому скоротили своє споживання на 10%. Але для того, щоб розвантажити мережу і було максимально комфортно і швидко відновлювати мережі, ми б просили і хотіли, щоб вони скоротили своє споживання на 25%, і додатково не користувались електричними приладами, в яких немає потреби», – сказав Сафаров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сафаров зазначив, що у першу чергу, для заощадження електроенергії варто принаймні вимикати світло у тих кімнатах, де не перебувають мешканці. Також українцям радять уникати використання мікрохвильових печей та електрочайників, замінивши їх на кип’ятіння та підігрів на плиті. Окрім того, під час прибирання не варто одночасно вмикати праску та пральну машину, а температуру бойлера треба знизити до 50 градусів.

Крім того, повідомляється, що ситуація з електроенергією може погіршитися, тому українцям варто до цього підготуватись.

«По-перше, ви маєте підготувати теплий одяг, щоб не замерзнути. Також термопосуд – це термоси для гарячої води та їжі, щоб вони довше зберігалися теплими. А також продукти довгого зберігання, щоб швидко їх приготувати», – додав представник міністерства.

Нагадаємо, вранці 17 листопада під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники вкотре випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом стало відомо, що Росія здійснила масований обстріл енергетичної та газовидобувної інфраструктури України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

Додамо, що сьогодні, 19 листопада, у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення.