Міністерка розповіла, що Україна робитиме з полоненими рашистами

Важко прогнозувати, наскільки російська сторона цікавитиметься своїми солдатами і офіцерами, які опиняться за ґратами

«Ми не варвари» – Верещук про плани щодо російських військових

Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що російських військовополонених або обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні. Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

«Ми не варвари й не орда, якою є російська армія. Ми працюватимемо, як визначено міжнародним гуманітарним правом. І обмінний фонд ми обов’язково сформуємо. Російських військовополонених обмінюватимуть або вони нестимуть покарання в Україні», – розповіла Верещук.

За її словами, вже зараз у сфері поводження з військовополоненими впорядковано необхідну нормативно-правову базу, розроблено порядок дій, створено Координаційний штаб та визначено відповідальних секретарів.

Верещук зазначила, що російська влада не надто дбає про долю своїх загиблих та поранених військових.

«Отже, у такій ситуації важко прогнозувати, наскільки російська сторона цікавитиметься тими своїми солдатами і офіцерами, які опиняться за ґратами у нас. Як і формат, в якому може бути обмін полоненими. Та й взагалі – яким буде ставлення Росії до цієї проблеми, що вже має серйозні масштаби», – сказала віцепрем’єрка.

Вона також повідомила, що зараз діє система обміну військовополоненими, до якої залучений Міжнародний комітет Червоного Хреста.

«На кожного з полонених заповнюють спеціальні картки, їх надсилають у Червоний Хрест. Я вже бачила списки, і мене вражають роки народження дітей, яких РФ відправила на війну: 2002, 2003-й... Я шокована. Адже раніше казали, що це професійна армія Росії, а воюють фактично діти», – зауважила міністерка.

Додамо, що саме Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як повідомлялося, російські полонені можуть бути залучені до відновлення економіки України.

Нагадаємо, стало відомо, скільки РФ пропонує платити найманцям за можливість померти в Україні.

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