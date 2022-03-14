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    Події в Україні

    Міністерка розповіла, що Україна робитиме з полоненими рашистами

    Важко прогнозувати, наскільки російська сторона цікавитиметься своїми солдатами і офіцерами, які опиняться за ґратами - Міністерка розповіла, що Україна робитиме з полоненими рашистами

    Важко прогнозувати, наскільки російська сторона цікавитиметься своїми солдатами і офіцерами, які опиняться за ґратами

    фото: Армія.інфо

    «Ми не варвари» – Верещук про плани щодо російських військових

    Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що російських військовополонених або обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні. Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

    «Ми не варвари й не орда, якою є російська армія. Ми працюватимемо, як визначено міжнародним гуманітарним правом. І обмінний фонд ми обов’язково сформуємо. Російських військовополонених обмінюватимуть або вони нестимуть покарання в Україні», – розповіла Верещук.

    За її словами, вже зараз у сфері поводження з військовополоненими впорядковано необхідну нормативно-правову базу, розроблено порядок дій, створено Координаційний штаб та визначено відповідальних секретарів.

    Верещук зазначила, що російська влада не надто дбає про долю своїх загиблих та поранених військових.

    «Отже, у такій ситуації важко прогнозувати, наскільки російська сторона цікавитиметься тими своїми солдатами і офіцерами, які опиняться за ґратами у нас. Як і формат, в якому може бути обмін полоненими. Та й взагалі – яким буде ставлення Росії до цієї проблеми, що вже має серйозні масштаби», – сказала віцепрем’єрка.

    Вона також повідомила, що зараз діє система обміну військовополоненими, до якої залучений Міжнародний комітет Червоного Хреста.

    «На кожного з полонених заповнюють спеціальні картки, їх надсилають у Червоний Хрест. Я вже бачила списки, і мене вражають роки народження дітей, яких РФ відправила на війну: 2002, 2003-й... Я шокована. Адже раніше казали, що це професійна армія Росії, а воюють фактично діти», – зауважила міністерка.

    Додамо, що саме Верещук очолила Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

    Як повідомлялося, російські полонені можуть бути залучені до відновлення економіки України.

    Нагадаємо, стало відомо, скільки РФ пропонує платити найманцям за можливість померти в Україні.

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    Теги: діти армія полон обмін полоненими червоний хрест Україна влада Ірина Верещук
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    Міністерка розповіла, що Україна робитиме з полоненими рашистами