Звернення Зеленського увечері 18-го дня війни: ми повинні триматися (відео)

Зеленський звернувся до українців проти ночі 14 березня

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна проходить найстрашніше випробування у своїй історії. Про це Зеленський заявив у зверненні.

Зеленський заявив, що початок 18-го дня війни з Росією був для України справді чорним – російські ракети та авіабомби знову били по нашій державі, від Сходу до Заходу.

Він наголосив, що тільки на Львівську область росіяни випустили понад 30 ракет. Внаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки загинуло 35 людей, а 134 людини зазнали поранень.

Президент відзначив, що там не було нічого, що могло б загрожувати Росії. Тим більше, за 20 кілометрів від центру – кордони НАТО.

Зеленський ще минулого року чітко попереджав лідерів НАТО: якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Росії, вона піде війною.

«І зараз я повторюю знову: якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО», – наголосив політик.

Зеленський розповів, що під час відвідин поранених українських військових у госпіталі вручив їм ордени та медалі. Він також повідомив, що в одній палаті з захисниками Україні лікують окупанта з Росії.

«Сьогодні я відвідав наших хлопців, наших захисників, які відновлюються після поранень у військовому госпіталі. Поговорили. Вручив нагороди. Орденй й медалі – за мужність, за славу для України. І я дуже хочу, щоб моє до них привітання «бажаю здоровʼя» спрацювало сьогодні саме так потужно, як і наші Збройні Сили, які утримують ключові рубежі. Вже 18 днів», – наголосив Зеленський.

Він додав, що в цьому ж госпіталі лікують і російського військового з Рязані.

«Він – в одній палаті з нашими захисниками. Отримує ту ж допомогу, від тих же лікарів. Попри те, що робив цей хлопець проти нас, проти України. Але лікарі України його врятували. І це зрозуміло. Бо вони люди, не звірі. І маємо пройти цю війну так, щоб залишилися ми всі людьми», ­– розповів президент.

Він також подякував усім лікарям і медичним сестрам, які працюють у Києві, в Дніпрі, у Вінниці, у Львові, в Чернігові, на Донбасі, у Харкові, у Мелітополі, у Маріуполі.

«Ми проходимо найстрашніше випробування у нашій історії, у нашому житті. Ми захищаємо найдорожче, що в нас є. Ми повинні триматися, повинні боротися. І ми переможемо. Я в це вірю», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, розслідувачі перехопили освітні плани російських окупантів щодо України.

Також Путін принизив «непереможну» Росію і попросив військової допомоги у Китаю.

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