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    Ситуація в Україні з ліками: закупівлі тривають, логістика ускладнена

    Жителі України, особливо з хронічними хворобами, намагаються створити запас препаратів - Ситуація в Україні з ліками: закупівлі тривають, логістика ускладнена
    Жителі України, особливо з хронічними хворобами, намагаються створити запас препаратів
    фото з відкритих джерел

    Отримано понад 500 тонн ліків – Радуцький

    Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів в етері телеканалу «Рада» про ситуацію з ліками в Україні в умовах війни.

    За словами Радуцького, зважаючи на ситуацію, Україна більш-менш забезпечена ліками. Закупівлі продовжуються.

    Михайло Радуцький додав, що за останній час Україна отримала понад 500 тонн ліків. Йдеться і про державні закупівлі, і про гуманітарну допомогу. Зокрема, 12 березня держава отримала понад 20 тонн ліків, які надав уряд Індії.

    Радуцький заявив, що цей вантаж уже знаходиться на логістичному складі у Львові, який невдовзі будуть розвозити по країні. За словами народного обранця, варто розуміти, що на сьогодні є проблеми з логістикою, оскільки деякі дороги заблоковані ворогом. Тож цей процес став складнішим, проте все одно триває.

    Щодо черг біля аптек, то Радуцький виділив кілька моментів:

    • уряд буде робити все, щоб в аптеках були ліки;
    • з іншої сторони, жителі України, особливо з хронічними хворобами, намагаються створити певний запас для себе;
    • крім того, зараз безперебійно працюють або ті аптеки, які знаходять у комунальній власності, або в лікарнях;
    • ці ж категорії аптек будуть найшвидше отримувати нові надходження.

    Радуцький наголосив, що наразі головне завдання українського уряду, щоб людям із цих черг було що купити в аптеках.

    Нагадаємо, у Херсоні майже вичерпані запаси ліків та продуктів, потрібен «зелений коридор».

    Також Шмигаль розповів, яка ситуація з пенсіями і субсидіями у березні.

    Раніше стало відомо, що країна-агресор блокує вчасну поставку ліків на окуповані території – МОЗ

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    Теги: дороги держава Україна ліки уряд Михайло Радуцький
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    Ситуація в Україні з ліками: закупівлі тривають, логістика ускладнена