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    Скільки РФ пропонує платити найманцям за можливість померти в Україні

    Росія вирішила залучити до участі у війні з Україною 16 тис. добровольців з Сирії, Лівії та Центральноафриканської Республіки - Скільки РФ пропонує платити найманцям за можливість померти в Україні
    Росія вирішила залучити до участі у війні з Україною 16 тис. добровольців з Сирії, Лівії та Центральноафриканської Республіки
    фото з відкритих джерел

    300$ за місяць війни – такі розцінки в країни-терористки

    Центру протидії дезінформації при РНБО повідомив, що Росія пропонує «благородним» воїнам з Сирії, Лівії та Центральноафриканської Республіки по 300$ за місяць війни. Про це повідомляється у Telegram організації.

    Зазначається, що попри плани російського генералітету, у їхньому війську закінчується жива сила. І щоб хоч якось вирівняти ситуацію, Росія пішла на «хитрість» – вирішила залучити до участі у війні з Україною 16 тис. добровольців з Сирії, Лівії та Центральноафриканської Республіки.

    «Як кажуть, «благородним» воїнам – «благородна» мета: участь у «визвольному русі на Донбасі». Більш реально виглядає мета отримання винагороди в 300$ за місяць війни. А ще реалістичніше: участь у війні – це фактично єдиний шанс для населення цих «країн третього світу» потрапити до Європи. Бо ж було оголошено: здаєшся в полон – потрапляєш в ЄС», – йдеться в повідомленні.

    Водночас в Центрі уточнили, що насправді все не так просто, бо для того, щоб потрапити до Європи, «добровольцям» спочатку потрібно буде вижити в Україні.

    Нагадаємо, Росія анонсувала залучення найманців у війну проти України.

    Як відомо, «кадирівці» розстрілюють російських поранених військових, щоб не займатися їх евакуацією.

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    Теги: ЄС Росія РНБО полон Telegram населення
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    Скільки РФ пропонує платити найманцям за можливість померти в Україні