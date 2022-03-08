Російські полонені можуть бути залучені до відновлення економіки України

Росіяни стверджують, що не хотіли воювати проти України

Євгеній Єнін розповів, що робитимуть полонені окупанти в Україні

З російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, а згодом вони будуть працювати на відновлення української економіки. Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін сказав під час телемарафону.

Відповідаючи на запитання, що Україна робитиме з полоненими російськими вояками, представник МВС зауважив, що насамперед Україна буде чітко дотримуватися усіх норм міжнародного гуманітарного права:

«І саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню, завдає ракетно-бомбових ударів по помешканнях. І я вже не говорю про поводження з нашими військовослужбовцями».

Єнін наголосив, що Україна буде використовувати усі можливості, які дають Женевські конвенції щодо російських полонених.

«Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці тощо. Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України», – наголосив він.

Українська армія продовжує давати відсіч ворожим силами і брати в полон окупантів.

Нагадаємо, через занепадницькі настрої серед особового складу Повітряно-космічних сил керівництво російської армії вирішило залучати курсантів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України.