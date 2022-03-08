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    Російські полонені можуть бути залучені до відновлення економіки України

    Росіяни стверджують, що не хотіли воювати проти України - Російські полонені можуть бути залучені до відновлення економіки України
    Росіяни стверджують, що не хотіли воювати проти України
    фото з відкритих джерел

    Євгеній Єнін розповів, що робитимуть полонені окупанти в Україні

    З російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, а згодом вони будуть працювати на відновлення української економіки. Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін сказав під час телемарафону.

    Відповідаючи на запитання, що Україна робитиме з полоненими російськими вояками, представник МВС зауважив, що насамперед Україна буде чітко дотримуватися усіх норм міжнародного гуманітарного права:

    «І саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню, завдає ракетно-бомбових ударів по помешканнях. І я вже не говорю про поводження з нашими військовослужбовцями».

    Єнін наголосив, що Україна буде використовувати усі можливості, які дають Женевські конвенції щодо російських полонених.

    «Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці тощо. Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України», – наголосив він.

    Українська армія продовжує давати відсіч ворожим силами і брати в полон окупантів.

    Нагадаємо, через занепадницькі настрої серед особового складу Повітряно-космічних сил керівництво російської армії вирішило залучати курсантів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України.

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    Теги: МВС окупанти армія полон Україна
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    Російські полонені можуть бути залучені до відновлення економіки України