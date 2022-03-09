Міноборони РФ викрило брехню Путіна: в Україну кинули строковиків

Російські солдати-строковики потрапили у полон в Україні

Російське міністерство оборони та особисто президент РФ Путін із перших днів війни стверджували, ніби строковики не воюють в Україні. Однак сьогодні росіянам довелося зізнатися в очевидному: призовники кинуті ними до іншої країни, адже деякі з них вже потрапили до полону.

Так, сьогодні агентство «Інтерфакс» оприлюднило заяву офіційного представника міноборони РФ Ігора Конашенкова. Він зізнався, що російські солдати-строковики потрапили у полон в Україні.

«На жаль, виявилося кілька фактів присутності військовослужбовців термінової служби в частинах російських збройних сил, які беруть участь у проведенні «спеціальної військової операції» (війни проти України – ред.) на території України. Практично всі такі військовослужбовці вже виведені на територію Росії», – заявив Конашенков на брифінгу у Москві.

«Наразі вживаються вичерпні заходи щодо недопущення направлення військовослужбовців строкової служби до районів бойових дій та звільнення захоплених військовослужбовців», – повідомив Конашенков.

Раніше ми повідомляли, що в Україні вже є полонені російської армії, які зізнаються, що є солдатами строкової служби. Хоча сам Путін заявляв, що РФ відправляє на війну проти України лише «професіоналів».

Зокрема, батько одного з полонених, Дамура Мустафаєва, підтвердив ЗМІ, що його син проходив строкову службу – контракт не підписував.

За словами Собіржона Мустафаєва, його сина призвали в червні 2021 року. «Відправили служити поруч із Читою, навчали на водія-механіка. Після цього в Наро-Фомінськ, – розповів батько російського солдата. – Начебто потім вони почали брати участь у навчаннях. У Воронеж, до Білгородської та Курської області їх розкидали. Я з ним по телефону зв’язувався. Востаннє – 22 лютого. Начебто все нормально було. І 24-го наказ був, і сказали йому: на навчання»

Вперше відео допиту Дамура Мустафаєва з’явилося в телеграм-каналі «Шукай своїх», де Україна публікує дані про російських загарбників, що потрапили в полон.

«Він був справді строковик. Я не знаю, що трапилося в них. Він казав, що контракт не підписував, – розповів Собіржон Мустафаєв. – Але я був здивований: за них можуть підписуватись, чи щось таке. Він казав: Вони самі записали нас у контрактники“. Таке було, коли ми говорили 22 числа. Я говорю, як вони можуть самі це зробити? Він казав, що цього вимагають. Але сказав, що сам не підписував. Зараз, коли відео бачу… Багато хто в полон потрапив, так і кажуть, що за них підписувалися. Вони не знали, їм сказали, що їдуть на навчання, а потрапили на війну».

Читайте також: