  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Міноборони РФ викрило брехню Путіна: в Україну кинули строковиків

    Протягом кількох останніх днів Путін неодноразово заявляв, що&nbsp;у&nbsp;війні на&nbsp;території України солдати строкової служби &laquo;не&nbsp;беруть участі та&nbsp;не&nbsp;братимуть&raquo; - Міноборони РФ викрило брехню Путіна: в Україну кинули строковиків
    Протягом кількох останніх днів Путін неодноразово заявляв, що у війні на території України солдати строкової служби «не беруть участі та не братимуть»
    фото: Армія.інфо

    Російські солдати-строковики потрапили у полон в Україні

    Російське міністерство оборони та особисто президент РФ Путін із перших днів війни стверджували, ніби строковики не воюють в Україні. Однак сьогодні росіянам довелося зізнатися в очевидному: призовники кинуті ними до іншої країни, адже деякі з них вже потрапили до полону.

    Так, сьогодні агентство «Інтерфакс» оприлюднило заяву офіційного представника міноборони РФ Ігора Конашенкова. Він зізнався, що російські солдати-строковики потрапили у полон в Україні.

    «На жаль, виявилося кілька фактів присутності військовослужбовців термінової служби в частинах російських збройних сил, які беруть участь у проведенні «спеціальної військової операції» (війни проти України – ред.) на території України. Практично всі такі військовослужбовці вже виведені на територію Росії», – заявив Конашенков на брифінгу у Москві.

    «Наразі вживаються вичерпні заходи щодо недопущення направлення військовослужбовців строкової служби до районів бойових дій та звільнення захоплених військовослужбовців», – повідомив Конашенков.

    Раніше ми повідомляли, що в Україні вже є полонені російської армії, які зізнаються, що є солдатами строкової служби. Хоча сам Путін заявляв, що РФ відправляє на війну проти України лише «професіоналів».

    Зокрема, батько одного з полонених, Дамура Мустафаєва, підтвердив ЗМІ, що його син проходив строкову службу – контракт не підписував.

    За словами Собіржона Мустафаєва, його сина призвали в червні 2021 року. «Відправили служити поруч із Читою, навчали на водія-механіка. Після цього в Наро-Фомінськ, – розповів батько російського солдата. – Начебто потім вони почали брати участь у навчаннях. У Воронеж, до Білгородської та Курської області їх розкидали. Я з ним по телефону зв’язувався. Востаннє – 22 лютого. Начебто все нормально було. І 24-го наказ був, і сказали йому: на навчання»

    Вперше відео допиту Дамура Мустафаєва з’явилося в телеграм-каналі «Шукай своїх», де Україна публікує дані про російських загарбників, що потрапили в полон.

    «Він був справді строковик. Я не знаю, що трапилося в них. Він казав, що контракт не підписував, – розповів Собіржон Мустафаєв. – Але я був здивований: за них можуть підписуватись, чи щось таке. Він казав: Вони самі записали нас у контрактники“. Таке було, коли ми говорили 22 числа. Я говорю, як вони можуть самі це зробити? Він казав, що цього вимагають. Але сказав, що сам не підписував. Зараз, коли відео бачу… Багато хто в полон потрапив, так і кажуть, що за них підписувалися. Вони не знали, їм сказали, що їдуть на навчання, а потрапили на війну».

    Читайте також:
    Теги: Путін полон Міноборони РФ призов до армії військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міноборони РФ викрило брехню Путіна: в Україну кинули строковиків