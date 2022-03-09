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    Окупанти знищили пологовий будинок у Маріуполі

    Окупанти знищили пологовий будинок у Маріуполі
    фото: Суспільне

    Зі слів очевидців, пологового будинку більше не існує

    Сьогодні ввечері російські окупанти нанесли артилерійський удар по пологовому будинку №2 у Маріуполі. Про це повідомив колишній заступник голови Нацполіції Вячеслав Аброськін.

    Зі слів очевидців, пологового будинку більше не існує. Багато поранених та вбитих жінок.

    Напередодні окупанти обстріляли «Градами» гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя. Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

    Станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.

    9 березня російські терористи відкрили вогонь по людях під час евакуації з Демидова. Загинув полісмен, який допомагав біженцям.

    Також у Бучі окупанти зривають евакуацію людей.

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    Теги: Маріуполь Росія окупанти діти війна вбивство військові будинок жінка пологовий будинок
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    Окупанти знищили пологовий будинок у Маріуполі