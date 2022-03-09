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    Танк та БТР злетіли у повітря. Збройні сили продовжують нищити ворога (відео)

    Кількість знищеної техніки окупантів вже йде на сотні, якщо не тисячі - Танк та БТР злетіли у повітря. Збройні сили продовжують нищити ворога (відео)
    Кількість знищеної техніки окупантів вже йде на сотні, якщо не тисячі
    скріншот з відео

    Триває 14 день військової агресії росії проти України

    Українські захисники виклали відео, як вони знищують ворожу техніку.

    На відео по танку та БТР окупантів робиться всього два вистріли. По одному на машину. Після чого ті просто стають металобрухтом.

    Російські солдати можуть повернутись у частини, а можуть частинами. Військові кажуть, що це вже їх лінгвістичний вибір!

    Нагадаємо, полонені військовослужбовці російської армії дали у Києві брифінг, де розповіли про те, як вони потрапили на війну в Україну. Вони повідомили, що одними із перших здалися у полон, вранці 24 лютого. Також вони висловили каяття перед українським народом.

    Теги: окупанти зброя війна військові #stoprussia
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    Танк та БТР злетіли у повітря. Збройні сили продовжують нищити ворога (відео)