Стало відомо, на кого Путін може «повісити» провал «спецоперації» в Україні
Очільник Кремля хоче «прибрати» главу Міноборони РФ
За останніми даними з Москви, відповідальним за провали Росії у війні проти України президент РФ «призначить» главу Міноборони РФ Сергія Шойгу. Про це у Facebook повідомив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.
«Цапом-відбувайлом за провали в Україні призначено Шойгу. Зараз «розкриються» корупція і приписки в армії. Заодно й конкурента приберуть...», – написав він.
Нагадаємо, «Путін лютує. Ракет мало, зброї не вистачає, немає сировини», – Ілля Пономарьов.
Також Путін дозволив забирати «сумнівні» гроші з рахунків чиновників: що стоїть за цим указом.
Напередодні розвідка опублікувала імена російських танкістів, що воюють в Україні.