Стало відомо, на кого Путін може «повісити» провал «спецоперації» в Україні

Очільник Кремля хоче «прибрати» главу Міноборони РФ

За останніми даними з Москви, відповідальним за провали Росії у війні проти України президент РФ «призначить» главу Міноборони РФ Сергія Шойгу. Про це у Facebook повідомив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

«Цапом-відбувайлом за провали в Україні призначено Шойгу. Зараз «розкриються» корупція і приписки в армії. Заодно й конкурента приберуть...», – написав він.

Нагадаємо, «Путін лютує. Ракет мало, зброї не вистачає, немає сировини», – Ілля Пономарьов.

Також Путін дозволив забирати «сумнівні» гроші з рахунків чиновників: що стоїть за цим указом.

Напередодні розвідка опублікувала імена російських танкістів, що воюють в Україні.

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