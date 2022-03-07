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    Стало відомо, на кого Путін може «повісити» провал «спецоперації» в Україні

    Шойгу можуть звинуватити в корупції - Стало відомо, на кого Путін може «повісити» провал «спецоперації» в Україні
    Шойгу можуть звинуватити в корупції
    фото російських ЗМІ

    Очільник Кремля хоче «прибрати» главу Міноборони РФ

    За останніми даними з Москви, відповідальним за провали Росії у війні проти України президент РФ «призначить» главу Міноборони РФ Сергія Шойгу. Про це у Facebook повідомив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

    «Цапом-відбувайлом за провали в Україні призначено Шойгу. Зараз «розкриються» корупція і приписки в армії. Заодно й конкурента приберуть...», – написав він.

    Нагадаємо, «Путін лютує. Ракет мало, зброї не вистачає, немає сировини», – Ілля Пономарьов.

    Також Путін дозволив забирати «сумнівні» гроші з рахунків чиновників: що стоїть за цим указом.

    Напередодні розвідка опублікувала імена російських танкістів, що воюють в Україні.

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    Теги: депутат Міноборони Путін Міноборони РФ Facebook Ілля Пономарьов президент корупція
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    Стало відомо, на кого Путін може «повісити» провал «спецоперації» в Україні