Міноборони закликало українців менше говорити про бойові дії

«Якщо офіційні джерела Міноборони, Генштаб, ГУР та їх посадові особи щось заявляють – значить так зараз треба для інтересів оборони нашої держави»

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала, що публічна інформація від цивільних осіб щодо бойових дій може завдати шкоди ЗСУ. Про бойові дії повинні говорити лише офіційні джерела. Про це посадовиця написала на своїй сторінці у Facebook за підсумками своєї зустрічі командувачем Військово-морських сил ЗСУ віцеадміралом Олексієм Неїжпапою.

За словами Маляр, у рамках зустрічі обговорювалися важливі питання інформаційної безпеки військових операцій. Вона наголосила, що обмежене оприлюднення інформації про бойові дії наразі є питанням державної безпеки.

«Олексій Леонідович багато навів прикладів, коли публічна інформація від цивільних осіб щодо бойових дій шкодила ЗСУ. Нам всім складно звикнути до того, що під час війни мусить бути максимально обмежене оприлюднення інформації про бойові дії. І це історія не про свободу слова чи право на доступ до інформації. Це питання державної безпеки.

Приміром, коли під час війни експерти починають детально розбирати які методи ведення війни застосували ЗСУ у той чи інший момент бойових дій – треба розуміти, що ворог це першим прочитає, проаналізує і скорегує свої дії», – зазначила заступниця міністра.

І про плани ворога, як наголосила Маляр, теж повинні говорити лише офіційні джерела – Генштаб, Міноборони, Головне управління розвідки (ГУР).



«Бо далеко не завжди ворог повинен знати, що ми знаємо про його плани. Так само як і про розташування ворожих сил», – йдеться у повідомленні.

Заступниця міністра оборони зауважила, що ведення війни – це в тому числі вміння обманути ворога.

«І тому публічний фактчекінг інформації про бойові дії – це іноді як меседж ворогу «дивись, он вони там сховались». Якщо офіційні джерела Міноборони, Генштаб, ГУР та їх посадові особи щось заявляють – значить так зараз треба для інтересів оборони нашої держави. Ніяких спонтанних, випадкових, нескоординованих заяв немає.

Я розумію, що це дуже захопливо і видовищно – війна онлайн, але це на руку нашому ворогу – майте на увазі. Ну, ви зрозуміли, що про Військово-морські сили ЗСУ нам є що сказати і вам точно є чим пишатись, вони круті, але ми все це розкажемо після перемоги», – додала Маляр.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що держава поки що не розголошує загальну кількість загиблих у війні проти Росії, оскільки такі вимоги воєнного стану. За її словами, це інформація, яку не повинен знати ворог, адже за цими даним військові фахівці можуть зробити чимало висновків та використати цю інформацію для аналізу та планування. Саме тому до завершення воєнного стану інформація про втрати серед українських військових закрита і не підлягає оприлюдненню.

Також раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр звернулася до українців, які поширюють інформацію про наших полонених. Вона наголосила, що питанням обміну полонених займаються професіонали. Будь-яка публічність конкретного полоненого зазвичай призводить до збільшення вимог ворога щодо обміну та збільшує особисту небезпеку для цієї людини.