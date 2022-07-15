Міноборони звернулося із проханням до всіх, хто поширює інформацію про полонених

Публічність призводить до збільшення вимог ворога щодо обміну та збільшує особисту небезпеку для людини

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook оприлюднила звернення до українців. Адресовано воно «всім, хто з наміром допомогти поширює інформацію про наших полонених, починає публічні кампанії «звільнення» тощо».

«Питанням обміну полонених займаються професіонали. Будь-яка публічність конкретного полоненого зазвичай призводить до збільшення вимог ворога щодо обміну та збільшує особисту небезпеку для цієї людини. Тому, якщо ваш знайомий чи родич потрапили у полон, комунікуйте з державними органами, які займаються обміном – контакти нижче по тексту. І всі свої публічні дії координуйте з ними, аби добрими намірами не вистеляти дорогу до пекла», – написала вона.

Текст звернення

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими: публічне розповсюдження інформації про полонених може зашкодити процесу обміну. Будьте обачними!

Пам’ятайте: поширення розгорнутої інформації про конкретну людину, яка знаходиться в полоні, може ускладнити процес обміну і становити небезпеку для самого полоненого. Інформація про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких провокує прискіпливе ставлення ворога. В результаті вимоги до обміну конкретної особи можуть бути завищені, а сам процес максимально ускладнений.

Звертаємо увагу, що розповсюдження інформації про позивні, військову частину, місце дислокації підрозділу, обставини потрапляння в полон несе загрозу не тільки самому полоненому, але його бойовим побратимам та підрозділу.

Україна робить все можливе для того, щоб кожен наш захисник повернувся додому.

Якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, у зоні ведення бойових дій або на окупованих територіях чи маєте підозру, що ваша близька людина перебуває у полоні у ворога – звертайтеся в уповноважені державні інституції, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених.

Консультаційна лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:

+380954127424

Приймання дзвінків: пн-пт з 10:00 до 16:00 години.

Адреса приймальні: м. Київ, вул. Спаська, 37

Національне інформаційне бюро:

1648

(044)287 81 65

Об’єднаний Центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ:

+380676508332

+380980873601

Національна поліція:

+380894201866

Міжнародний комітет Червоного Хреста:

0 800 300 155

Нагадаємо, днями із полону були звільнені п’ятеро українців.

Нещодавно правозахисниця назвала кількість українців у російському полоні.

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