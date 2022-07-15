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    Новини

    Міноборони звернулося із проханням до всіх, хто поширює інформацію про полонених

    Питаннями звільнення з полону займаються професіонали - Міноборони звернулося із проханням до всіх, хто поширює інформацію про полонених
    Питаннями звільнення з полону займаються професіонали
    фото з відкритих джерел

    Публічність призводить до збільшення вимог ворога щодо обміну та збільшує особисту небезпеку для людини

    Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook оприлюднила звернення до українців. Адресовано воно «всім, хто з наміром допомогти поширює інформацію про наших полонених, починає публічні кампанії «звільнення» тощо».

    «Питанням обміну полонених займаються професіонали. Будь-яка публічність конкретного полоненого зазвичай призводить до збільшення вимог ворога щодо обміну та збільшує особисту небезпеку для цієї людини. Тому, якщо ваш знайомий чи родич потрапили у полон, комунікуйте з державними органами, які займаються обміном – контакти нижче по тексту. І всі свої публічні дії координуйте з ними, аби добрими намірами не вистеляти дорогу до пекла», – написала вона.

    Текст звернення

    Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими: публічне розповсюдження інформації про полонених може зашкодити процесу обміну. Будьте обачними!

    Пам’ятайте: поширення розгорнутої інформації про конкретну людину, яка знаходиться в полоні, може ускладнити процес обміну і становити небезпеку для самого полоненого. Інформація про значущість людини, її політичні погляди, місце служби, попередню роботу, рідних та близьких провокує прискіпливе ставлення ворога. В результаті вимоги до обміну конкретної особи можуть бути завищені, а сам процес максимально ускладнений.

    Звертаємо увагу, що розповсюдження інформації про позивні, військову частину, місце дислокації підрозділу, обставини потрапляння в полон несе загрозу не тільки самому полоненому, але його бойовим побратимам та підрозділу.

    Україна робить все можливе для того, щоб кожен наш захисник повернувся додому.

    Якщо ви втратили зв’язок з близькою людиною, яка перебуває на військовій службі, у зоні ведення бойових дій або на окупованих територіях чи маєте підозру, що ваша близька людина перебуває у полоні у ворога – звертайтеся в уповноважені державні інституції, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених.

    • Консультаційна лінія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими:

    +380954127424

    Приймання дзвінків: пн-пт з 10:00 до 16:00 години.

    Адреса приймальні: м. Київ, вул. Спаська, 37

    • Національне інформаційне бюро:

    1648

    (044)287 81 65

    • Об’єднаний Центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ:

    +380676508332

    +380980873601

    • Національна поліція:

    +380894201866

    • Міжнародний комітет Червоного Хреста:

    0 800 300 155

    Нагадаємо, днями із полону були звільнені п’ятеро українців.

    Нещодавно правозахисниця назвала кількість українців у російському полоні.

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    Теги: росія окупанти СБУ Київ Міноборони війна полон Україна Facebook поліція окупація звільнення #stoprussia
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    Міноборони звернулося із проханням до всіх, хто поширює інформацію про полонених