Міноборони обіцяє «дуже хороші новини» після розмови з главою Пентагону

Позитивні новини для України слід очікувати після зустрічі у межах «Рамштайн»

Резніков обговорив Ллойдом Дж. Остіном III майбутню зустріч у межах «Рамштайн»

Міністр оборони Олексій Резніков у понеділок повідомив про телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном і анонсував «дуже хороші новини» зі США. Про це міністр повідомив у Twitter.

«Я обговорив з нашим чудовим другом Ллойдом Дж. Остіном III майбутню зустріч у межах «Рамштайн»: ми узгодили порядок денний, поділилися інформацією щодо контролю над зброєю, що надходить до України, тощо. Також, глава Пентагону має дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше», – написав Резніков.

I discussed with our great friend Lloyd J. Austin III the upcoming meeting within the framework of #Ramstein: we agreed on the agenda, shared information on the control of arms arriving to etc. Also, @SecDef has some very good news, but details will come a little later pic.twitter.com/J3grbGZzV3 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 18, 2022

Зазначимо, четверта зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн має відбутись онлайн 20 липня.

Попередня зустріч формату "Рамштайн" (за назвою бази ВПС США у Німеччині, де відбулася найперша зустріч) проходила 15 червня у Брюсселі за особистої присутності учасників, у ній взяли участь представники оборонних відомств майже 50 країн.

Учасники домовилися про надання Україні низки озброєнь для протистояння російській агресії. Зокрема, чимало зброї й техніки нададуть США.

Окрім того, Німеччина передасть Україні реактивні системи залпового вогню, Словаччина – гелікоптери Мі, Канада, Польща та Нідерланди – артилерію.