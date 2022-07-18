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    Політика

    Міноборони обіцяє «дуже хороші новини» після розмови з главою Пентагону

    Позитивні новини для України слід очікувати після&nbsp;зустрічі у межах &laquo;Рамштайн&raquo; - Міноборони обіцяє «дуже хороші новини» після розмови з главою Пентагону
    Позитивні новини для України слід очікувати після зустрічі у межах «Рамштайн»
    фото: twitter.com/oleksiireznikov

    Резніков обговорив Ллойдом Дж. Остіном III майбутню зустріч у межах «Рамштайн»

    Міністр оборони Олексій Резніков у понеділок повідомив про телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном і анонсував «дуже хороші новини» зі США. Про це міністр повідомив у Twitter.

    «Я обговорив з нашим чудовим другом Ллойдом Дж. Остіном III майбутню зустріч у межах «Рамштайн»: ми узгодили порядок денний, поділилися інформацією щодо контролю над зброєю, що надходить до України, тощо. Також, глава Пентагону має дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше», – написав Резніков.

    Зазначимо, четверта зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн має відбутись онлайн 20 липня.

    Попередня зустріч формату "Рамштайн" (за назвою бази ВПС США у Німеччині, де відбулася найперша зустріч) проходила 15 червня у Брюсселі за особистої присутності учасників, у ній взяли участь представники оборонних відомств майже 50 країн.

    Учасники домовилися про надання Україні низки озброєнь для протистояння російській агресії. Зокрема, чимало зброї й техніки нададуть США.

    Окрім того, Німеччина передасть Україні реактивні системи залпового вогню, Словаччина – гелікоптери Мі, Канада, Польща та Нідерланди – артилерію.

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    Теги: росія окупанти США Міноборони війна Україна Олексій Резніков окупація #stoprussia
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    Міноборони обіцяє «дуже хороші новини» після розмови з главою Пентагону