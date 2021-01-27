Місія ОБСЄ зафіксувала 118 порушень на Донбасі за добу

Всього з початку перемир'я 27 липня 2020 року СММ зафіксувала не менше 6 889 порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості обстрілів на Донбасі. Всього було 118 порушень за добу.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, у Донецькій області місія зафіксувала 62 порушення режиму припинення вогню, у тому числі чотири вибухи невизначеного походження. Більшість цих порушень сталися в районах на схід від Василевки вранці 25 січня.

За попередню добу, за спостереженнями Місії, в області було зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області місія зафіксувала 56 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 14 вибухів невизначеного походження. Всі ці порушення сталися поблизу Золотого.

Всього з початку перемир'я 27 липня 2020 року СММ зафіксувала не менше 6 889 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, 25 січня окупанти на Донбасі під час обстрілу поранили українського бійця.

24 січня бойовики за добу п’ять разів обстріляли позиції українських бійців.

Також нагадаємо, стало відоме ім'я українського морпіха, вбитого 21 січня на Донбасі (фото).