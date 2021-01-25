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    Бойовики за добу п’ять разів обстріляли позиції українських бійців

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    Бойових втрат серед українських захисників немає - Бойовики за добу п’ять разів обстріляли позиції українських бійців
    Бойових втрат серед українських захисників немає

    Про факти порушення режиму припинення вогню повідомлено представників ОБСЄ

    Протягом минулої доби, 24 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу Об'єднаних сил.

    Так, неподалік населених пунктів Піски та Південне збройні формування РФ неодноразово відкривали вогонь в бік наших позицій з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

    Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає.

    Від початку поточної доби, 25 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмується у звіті.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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