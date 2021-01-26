На Донбасі окупанти поранили українського бійця: його стан важкий

Пораненому військовому надали медичну допомогу, його стан важкий

Сьогодні, 26 січня, близько 19.00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Попасна отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України.

Про це повідомляє офіційний канал Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Йому надано медичну допомогу, стан важкий.

Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, 25 січня окупанти на Донбасі під час обстрілу поранили українського бійця.

24 січня бойовики за добу п’ять разів обстріляли позиції українських бійців.

Також нагадаємо, стало відоме ім'я українського морпіха, вбитого 21 січня на Донбасі (фото).