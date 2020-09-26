Місце катастрофи Ан-26 під Харковом показали з висоти пташиного польоту



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Аварія сталася під час навчального польоту на відстані двох кілометрів від військового аеропорту

Місце катастрофи Ан-26 в Харківській області показали з висоти пташиного польоту. Кадри опублікувала у своєму Telegram-каналі «Україна 24».

На цей момент триває інспекція наслідків катастрофи та розслідування її причин.

Літак Ан-26 розбився в Харківській області 25 вересня. Аварія сталася під час навчального польоту на відстані двох кілометрів від військового аеропорту, після чого борт загорівся.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.

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