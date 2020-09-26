  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Місце катастрофи Ан-26 під Харковом показали з висоти пташиного польоту

    • Розсилка
    Місце катастрофи Ан-26 під Харковом показали з висоти пташиного польоту

    Аварія сталася під час навчального польоту на відстані двох кілометрів від військового аеропорту

    Місце катастрофи Ан-26 в Харківській області показали з висоти пташиного польоту. Кадри опублікувала у своєму Telegram-каналі «Україна 24».

    На цей момент триває інспекція наслідків катастрофи та розслідування її причин.

    Літак Ан-26 розбився в Харківській області 25 вересня. Аварія сталася під час навчального польоту на відстані двох кілометрів від військового аеропорту, після чого борт загорівся.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Місце катастрофи Ан-26 під Харковом показали з висоти пташиного польоту
    Місце катастрофи Ан-26 під Харковом показали з висоти пташиного польоту
    Місце катастрофи Ан-26 під Харковом показали з висоти пташиного польоту
    Місце катастрофи Ан-26 під Харковом показали з висоти пташиного польоту
    Фото «Україна 24»

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

    В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

    На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.

    Читайте також:
    Авіакатастрофа Ан-26: оприлюднено імена загиблих курсантів та офіцерів
    ЗСУ авіакатастрофа літак аварія розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies