Голова комісії з розслідування розповів, чому уламки Ан-26 досі не вивозять



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Уламки літака будуть доставлені на спеціальний майданчик

«У першу чергу з літака потрібно дістати бортовий самописець» – Уруський

Уламки військового літака Ан-26, який зазнав катастрофи на Харківщині, почнуть вивозити з місця трагедії на спеціальний майданчик тільки після завершення всіх процедур з тілами загиблих.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр, голова державної комісії з розслідування причин авіакатастрофи Олег Уруський в сфері телеканалу «Україна 24», повідомляє Укрінформ.

«Наразі закінчуються усі процедури з тілами загиблих. Тільки після того, як ця процедура буде закінчена, можна буде говорити про транспортування літака», – зазначив він.

Урядовець зауважив, що у першу чергу з літака потрібно дістати бортовий самописець. Після цього, за його словами, уламки літака будуть доставлені на спеціальний майданчик, де фахівці намагатимуться максимального зібрати їх до початкового стану.

«Поки уламки літака нікуди ще не вивозили, тривають слідчі дії на місці катастрофи», – додав Уруський.

Нагадаємо, знайдено бортові самописці військового літака Ан-26, який впав у Чугуївському районі Харківської області. Бортові самописці вціліли, але їх іще не вилучено із літака.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

На Харківщині розпочала работу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.

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