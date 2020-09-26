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    Події в Україні

    З уламків літака Ан-26 дістали бортові самописці

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    Наразі з місця катастрофи вже забирають уламки&nbsp;літака - З уламків літака Ан-26 дістали бортові самописці
    Наразі з місця катастрофи вже забирають уламки літака

    Вилучені бортові самописці найближчим часом буде розшифровано

    З уламків літака Ан-26, що впав на Харківщині, вже дістали бортові самописці.

    Про це заявив голова Харківської обладміністрації Олексій Кучер, передає Укрінформ.

    «Наскільки мені відомо, бортові самописці вилучені, вони ще не досліджені. Я точно знаю, що за 45 секунд – хвилину перед падінням з пілотом спілкувався льотчик, вони обговорювали можливості посадки», – сказав керівник регіону.

    Він сподівається, що вилучені бортові самописці найближчим часом буде розшифровано.

    Наразі з місця катастрофи вже забирають уламки літака. Там працює техніка, зокрема, кран. Частини літака везуть на територію військової частини в Чугуївському районі.

    Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

    В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

    На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.

    Як повідомлялося, голова комісії з розслідування розповів, чому уламки Ан-26 досі не вивозять

    ЗСУ авіакатастрофа розслідування
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