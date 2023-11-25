Митрополит Московської церкви подякував румунській депутатці, проти якої в Україні введено санкції

Діана Шошоаке своїм законопроєктом пропонувала приєднати до Румунії частину південного регіону України

Митрополит Московської церкви в Банченах Лонгін (Михайло Жар) записав відеозвернення, в якому подякував Румунії та румунській сенаторці Діані Шошоаке, проти якої Міністерство закордонних справ України ініціювало введення санкцій через заяви про приєднання Буковини до Румунії.

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«Дорога й улюблена Румунія, хочу сьогодні від щирого серця висловити свою подяку за те, що в ці найскладніші часи, сповнені випробувань для мене та для нашої православної віри, а також для нашої канонічної Церкви, ти була поруч», – сказав Лонгін у відеозверненні.

«І сьогодні я з усією любов’ю дякую і хочу назвати тебе, моя дорога Румунія, мамою… Від усієї душі вдячний усім людям із великою душею, тим, хто старався бути поруч зі мною під час цих складних випробувань», – продовжив ієрарх УПЦ МП, особливо відзначивши пані Діану Шошоаке «за сповідництво православної віри».

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Нагадаємо, у кінці березня 2023 року Міністерство закордонних справ України ініціювало накладення санкцій на румунську сенаторку Діану Шошоаке, яка своїм законопроєктом пропонувала приєднати до Румунії частину південного регіону України. Про це повідомляв речник українського МЗС Олег Ніколенко. Санкції на Шошоаке прононували накласти як на особу, яка створює загрозу національній безпеці.

«Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підважити дух добросусідства між Україною та Румунією», – наголошували в МЗС України.

Також митрополит Московської церкви, якого звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, на суді попросив перекладача.

Нагадаємо, митрополит Лонгін (Михайло Васильович Жар), настоятель Свято-Вознесенського Банченського монастиря, Герой України, вважає скандальну блогерку Вікторію Кохановську «святою».