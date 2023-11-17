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Московський піп назвав «святою» скандальну блогерку, яка підтримує поділ України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Московський піп назвав «святою» скандальну блогерку, яка підтримує поділ України
Митрополит Лонгин назвав Кохановську «святою» прямо під час церковної служби
Фото: скріншот відео Главком

Жінка заперечувала агресію РФ та скаржилася на «переслідування» вірян УПЦ МП

Митрополит Лонгин (Михайло Васильович Жар), настоятель Свято-Вознесенського Банченського монастиря, Герой України, вважає скандальну блогерку Вікторію Кохановську «святою».

«Як я сказав, ця Вікторія. Женщина для меня… Може, я не по-церковному буду говорити, але для мене вона свята», – заявив митрополит.

Митрополит Лонгин (Жар) є архієреєм УПЦ з титулом «митрополит Банченський», вікарієм Чернівецько-Буковинської єпархії. З 2008 року обіймав посаду намісника Вознесенського Баченського чоловічого монастиря, з якої його було звільнено 25 вересня 2023 року рішенням Священного Синоду УПЦ.

Раніше священнослужитель, етнічний румун, звинуватив українську владу в тому, що, прикриваючись протидією Московському патріархату, Київ нібито переслідує румунських священників. Митрополит записав десятки відеозвернень, у яких закликав припинити підтримку України Румунією.

Варто додати, що Вікторія Кохановська, яка провокувала сутички і релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі, а також публічно заперечувала збройну агресію РФ, отримала від СБУ підозру. На власній сторінці у Facebook жінка заперечувала факти російської збройної агресії й називала війну в Україні «внутрішнім громадянським конфліктом».

Жінка родом із Кам'янця-Подільського Хмельницької області. У вересні 2022 року вона зареєструвала громадську організацію для підтримки Московського патріархату «Жіноча сила України». Наприкінці жовтня 2022 року Кохановська подала до органів Національної поліції Київської області понад 50 заяв про нібито «переслідування» вірян УПЦ МП.

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Теги: Герой України священник блогер

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