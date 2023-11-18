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Митрополит Московської церкви, якого звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, на суді попросив перекладача

Надія Карбунар
glavcom.ua
Митрополит Московської церкви, якого звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, на суді попросив перекладача
Митрополит Лонгін у суді заявив, що не розуміє звинувачення та потребує перекладача
фото з відкритих джерел

Підозру митрополиту Лонгину оголосили у травні

17 листопада у Герцаївському районному суді відбулося судове засідання у справі митрополита УПЦ МП Лонгина (Михайла Жара). Його підозрюють у порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань. До будівлі суду й на саме засідання прийшли віряни. Про це йдеться у репортажі «Суспільного».

«Ми сьогодні прийшли, бо нам дуже боляче. Його звинувачують в неправдивих діях, в приховуванні й співпраці з проросійськими якимись організаціями, але я впевнена, що це не правда», – каже журналістам вірянка Марина.

Митрополит Московської церкви, якого звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, на суді попросив перекладача фото 1

Це судове засідання – друге. Підозру митрополиту Лонгину оголосили у травні. За інформацією СБУ, під час літургій він зневажливо висловлювався щодо ПЦУ, називаючи її «церквою антихриста» та «сатанинською» – такі слова можуть розпалювати ворожнечу і знецінювати почуття вірян. Аби підтвердити чи спростувати розпалювання релігійної ворожнечі, проводили лінгвістичну експертизу.

На засіданні 17 листопада прокурор сказав, що згідно з проведеною експертизою від 5 травня й аналізами виділених фрагментів встановили, що митрополит через власну пряму мову поширює порівняння дій чинної влади з насильницькими кампаніями проти церкви на прикладі часів комунізму. Також інші конструкції, зміст яких у загальному контексті є вираженим спонуканням припинити: «войну протів Бога, протів церкви господнєй і протів народа украінского, щоби припинити знущання і дискримінацію УПЦ».

На запитання судді, чи зрозуміле обвинувачення, зокрема, у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі, Лонгин відповів:

– Ні, ваша честь. Я слово «ПЦУ» ніколи не сказав у своїх проповідях. Де вони почули слово ПЦУ.

– Ні, дивіться. Ви зараз покази можете не давати, я просто запитую, чи зрозуміле вам обвинувачення?

– Ні, не зрозуміле, я хочу, щоб перекладач у мене був.

– Перекладача вам потрібно на яку мову?

– Румунську.

– Я бачу, що я вас запитую, а ви відповідаєте вільно українською мовою. Ви розумієте, що я говорю, що я запитую.

Відтак захисник Лонгина Валерій Дутка сказав: «Ваша честь, це ваша суб’єктивна оцінка. Сторона захисту вважає, що необхідно надати переклад обвинувального акту мовою, яка є більш комфортною і більш зрозумілою обвинуваченому».

Митрополит Московської церкви, якого звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, на суді попросив перекладача фото 2

З огляду на це узгодили дату наступного засідання – 5 грудня.

Адвокат Лонгина Валерій Дутка у коментарі «Суспільному» сказав, що у сторони захисту є певна позиція, але на цьому судовому засіданні її відкривати передчасно.

«Наша позиція така, що це провадження потрібно припинити. Я вважаю, що немає в цьому випадку порушення, скажімо так, особистих почуттів віруючих якихось релігійних громад, оскільки жодним чином дана проповідь не стосується конкретної релігійної громади, конкретної церкви або конкретного духовенства», – сказав Дутка.

Підсудний Михайло Жар сказав, що проповідь, яку цитує прокурор, він сказав для своїх вірян.

«А як вони не цієї віри, то я до них нічого не маю, а вони теж до мене», – сказав Жар.

Санкція статті, за якою підозрюють Лонгина, передбачає штраф від понад 3 тисяч гривень до майже 9 тисяч гривень, обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до трьох років.

Нагадаємо, митрополит Лонгін (Михайло Васильович Жар), настоятель Свято-Вознесенського Банченського монастиря, Герой України, вважає скандальну блогерку Вікторію Кохановську «святою».

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